Ferdane Kurt'un katili Müge Anlı'da aranıyor! Ferdane Kurt cinayeti | Ferdane Kurt katili bulundu mu?

Kadın cinayetine kurban gittiği düşünülen Ferda Kurt 4 çocuk annesiydi. İstanbul Bayrampaşa'da kaldığı otel odasında iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Peki Ferdane Kurt kim, nereli, kaç yaşında, katili bulundu mu? İşte Ferdane Kurt cinayeti, olayı...

FERDA KURT CİNAYETİ

Bayrampaşa'da, ilçe kaymakamlığının kendisini yerleştirdiği bir pansiyonda 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan genç kadın cinayete kurban gitti. İddiaya göre pansiyon çalışanları, bir bebeğin ağladığını duymalarının üzerine Ferdane Kurt'un odasına girdi. İddiaya göre Kurt'un bebeği odada ağlıyor kendisi ise başka odadaydı İçeri giren çalışanlar iple boğularak öldürülen talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Konuyla ilgili olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FERDANE KURT'UN KATİLİ MÜGE ANLI'DA ARANIYOR

Talihsiz kadının hayatının her anında çocukları için çalıştığını belirten Ferdane Kurt'un oğlu Aziz Bozkurt "Annem bu hayattan çok çekti, kendini çocuklarına adamıştı. İlk evliliğinde şiddet gördüğü için boşanmak zorunda kaldı. Para kazanmak için İstanbul'a gitmişti, geçinebilmek için evdeki mobilyaları bile sattığını öğrendik" dedi.

FERDANE KURT'UN KATİLİ BULUNDU MU?

43 yaşındaki Ferdane Kurt'un sevgilisi olduğu düşünülen 38 yaşındaki Cemil Yar tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil Yar tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Kurt'un cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Cemil Yar ise Ferdane Kurt'un tam da öldüğü sırada ortalıktan kayboldu. Katil zanlısı emniyet ekiplerince aranıyor.