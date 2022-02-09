Ferdası ne demek, TDK'ya göre Ferdası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferdası ne demek? Ferdası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferdası kelimesi. Peki ferdası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferdası nedir, ferdası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERDASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferdası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ferdası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ertesi



FERDASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir gün evvel canciğer kuzu sarması, ferdası günü sen kimsin efendi ben seni tanımıyorum.

