Ferdi Burgaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferdi Burgaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferdi Burgaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferdi Burgaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferdi Burgaz 10 Mart 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferdi Burgaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Orhan Kirkpinar yapmaktadır. Ferdi Burgaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ferdi Burgaz'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ferdi Burgaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferdi Burgaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ferdi Burgaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferdi Burgaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2021 yılında Karşıyaka

Ferdi Burgaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferdi Burgaz şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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