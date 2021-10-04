Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a fotoğraflı mesaj! Oğlunun kimliğini paylaştı!

A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz, Riva Hasan Doğan Milli takım tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ferdi Kadıoğlu'nun Milli takım tercihi ile ilgili gelen soruya da cevap veren Kuntz'un "Türk vatandaşı olması gerek" sözüne genç oyuncunun babasından yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun kimliğini göstererek zaten Türk vatandaşı olduğunu gösterdi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMASI LAZIM"

Stefan Kuntz yaptığı açıklamada: "Öncelikle Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLİ TAKIMI ÇOK İSTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Genç oyuncunun takım arkadaşı Altay Bayındır, Ferdi Kadıkoğlu'nun milli takım tercihiyle ilgili olarak geçtiğimiz gün, "Ferdi gerçekten çok beyefendi, çok düzgün bir çocuk. Takımın en eskilerinden biri Ferdi. Çok iyi niyetli şekilde mücadele ediyor. Diyaloğumuz çok iyi. Bu onun kararı. Türk milli takımını çok ister diye düşünüyorum. Ancak nihayetinde karar kendisine aittir." açıklamalarında bulunmuştu.

"GERİSİNİ SİZE BIRAKIYORUM"

21 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcuya Türkiye'den henüz resmi bir teklifin gelmediği belirtildi. Türkiye'nin yeni teknik adamı Stefan Kuntz'un Ferdi hakkında bilgiler topladığı ve Milli takımda değerlendirebileceği düşünülüyor. Feyzullah Kadıoğlu da genç topçunun TC kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" dedi.