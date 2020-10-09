Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Ümit Milli Takımının Cebelitarık ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçına ilk 11'de başladı. Karşılaşmada 1'de gol kaydeden Kadıoğlu, taraftarlardan ve teknik ekipten övgü topladı.

Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı.

Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti.

7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü. Performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, spor otoritelerinin takdirini topladı.

Karşılaşmada diğer golleri 7 ve 24'te De Wilt, 70'te Zeefuik ve 78'de Ekkelenkamp kaydetti. Hollanda grupta liderliğini sürdürürken 8. maçını 13 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile oynayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ferdi için "Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.