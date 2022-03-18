Fenerbahçe, dün düzenlenen törenle 6 genç futbolcusuna yeni sözleşme imzalattı. İmza törenine başkan Ali Koç ile Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi arasındaki diyalog damga vurdu. Peki Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?

FERDİ KADIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM? SERA VRİJ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İmza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildiği sırada Ali Koç davetlilerle ilgilenirken bir kıza 'Sen kimsin?' diye sordu. Ali Koç cevap olarak "Ferdi" karşılığını aldı. Soru sorduğu kişinin Ferdi'nin kız arkadaşı olduğunu öğrenince "Aferin Ferdi" dedi. Bu diyalog imza törenine damga vurdu.

Hollanda doğumlu olan Sera Vrij, Hollanda'da Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibidir. Sera Vrij, ayrıca Hogeschool TIO AMSTERDAM üniversitesinde öğrenim hayatını devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.