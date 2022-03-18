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Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe için düzenlenen törende başkan Ali Koç ile Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi arasındaki diyalog herkesi güldürdü. Bunun üzerine Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu. Peki Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe, dün düzenlenen törenle 6 genç futbolcusuna yeni sözleşme imzalattı. İmza törenine başkan Ali Koç ile Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi arasındaki diyalog damga vurdu. Peki Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?

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İmza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildiği sırada  Ali Koç davetlilerle ilgilenirken bir kıza 'Sen kimsin?' diye sordu. Ali Koç cevap olarak "Ferdi" karşılığını aldı. Soru sorduğu kişinin Ferdi'nin kız arkadaşı olduğunu öğrenince  "Aferin Ferdi" dedi. Bu diyalog imza törenine damga vurdu.

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hollanda doğumlu olan Sera Vrij, Hollanda'da Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibidir. Sera Vrij, ayrıca Hogeschool TIO AMSTERDAM üniversitesinde öğrenim hayatını devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. 

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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