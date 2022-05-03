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  3. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyayı yıktı! Güzelliğiyle takipçilerini mest etti! " Aferin Ferdi"

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyayı yıktı! Güzelliğiyle takipçilerini mest etti! " Aferin Ferdi"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertli takımdaki kontratını 4 yıl uzattığı imza töreninde ilk kez görülen ve Başkan Ali Koç'un bile güzelliğine kayıtsız kalamadığı yıldız futbolcusunun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyayı yıktı! Güzelliğiyle takipçilerini mest etti! " Aferin Ferdi" 1112

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana gösterdiği performansla adından söz ettiren ve kontratı 17 Mart'ta yapılan imza töreniyle 4 yıl uzatılan yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kız arkadaşı Sera Vrij ile gündeme geliyor.