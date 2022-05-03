Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyayı yıktı! Güzelliğiyle takipçilerini mest etti! " Aferin Ferdi" Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertli takımdaki kontratını 4 yıl uzattığı imza töreninde ilk kez görülen ve Başkan Ali Koç'un bile güzelliğine kayıtsız kalamadığı yıldız futbolcusunun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

1 12 Fenerbahçe'de sezon başından bu yana gösterdiği performansla adından söz ettiren ve kontratı 17 Mart'ta yapılan imza töreniyle 4 yıl uzatılan yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kız arkadaşı Sera Vrij ile gündeme geliyor.