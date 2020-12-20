Ferdi Kale kimdir, ne söyledi? Ferdi Kale'nin peygambere hakaret ettiği videosu

Ferdi Kale kimdir? Mersin'de psikoteknik merkezi sahibi sahibi Ferdi Kale aynı zamanda Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hz Muhammed ile ilgili skandal ifadeler kullanan Ferdi Kale için Twitter'da #ferdikaletutuklansın başlığı açılarak yetkililere çağrı yapıldı. İşte Ferdi Kale'nin peygambere hakaret ettiği videosu...

FERDİ KALE KİMDİR?

Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanı, Türkçüler Dernek Başkanı, Ergenokon Türkçüler Derneği gibi isimler kullanarak çeşitli dernekler ve siviltoplum kuruluşlarda görev aldığı bilgilerine ulaşıldı.

FERDİ KALE NE DEDİ?

Kale, Hz Muhammed ile ilgili “9-12 yaşlarında 30 tane eşi var. 30 cariyenin haricinde 70 tane kölesi var. Öyle hurma yemiş, çadırda yaşamış falan filan yok öyle. Sen alıyorsun 30 tane karı harem kuruyorsun. 9 yaşında 12 yaşında 30 kişilik. Ben öldüğümde kimse benim eşlerimi almasın. Bırakın bu Arab'ı yalamayı, arkasından gitmeyi'' dedi.

Skandal ifadelerin sahibi Kale yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da asmakla tehdit etti. Kendisini M. Kemal'in askeri olarak nitelendiren Ferdi Kale, isyan çağrısı yapıp ve mevcut yöneticileri de hainlikle itham etti.

FERDİ KALE TUTUKLANSIN ÇAĞRISI

Mersin'de kendisine ait bir psikoteknik merkezi sahibi olan saldırgan şahısla ilgili sosyal medya da kampanya başlatıldı. Twitter'da #ferdikaletutuklansın başlığı ile yetkililere çağrı yapıldı.