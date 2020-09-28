Sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı bir programda Türk televizyonlarda yaşanan skandal olaylara bir yenisi eklenmişti. Programa katılan Ferdi Karakuş isimli kişi, eşinin kendisini 'abim' diye söylediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçtığını öğrendi. Olaylar bununla da kalmazken Ferdi Karakuş, 6 ay önce dünyaya gelen kızının babasının kendisi olmadığını öğrenerek bir şok daha yaşadı. Olay hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ferdi Karakuş kimdir? Nerelidir? Ferdi Karakuş olayı nedir? sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

FERDİ KARAKUŞ OLAYI NEDİR?

Ferdi Karakuş isimli kişi eşinin 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra ortadan kaybolması üzerine Esra Erol'un sunduğu programa katıldı. Esra Erol'un gayretleri sonucu eş Esra Karakuş'a ulaşıldı. Esra Karakuş programda alt komşuları Cengiz ile kaçtığı iddialarını reddetti. 25 Eylül cuma günü ekranlara daha sonraki programda Ferdi Karakuş, eşinin "abi" dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçtığını öğrendi. Bu olayın şokunu atlatamayan talihsiz koca, daha sonra çocuklarının kendisinden olmadığı yönündeki iddia ile hayatının şokunu yaşadı.

Bu durum üzerine Karakuş, DNA testi yapılmasını istedi. Test sonuçları sonucu Ferdi Karakuş, yeni doğan 6 aylık bebeğinin babasının kendisi olmadığını öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Karakuş, çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenince eşinin yüzüne tükürdü. canlı yayında eşinin yüzüne tükürdü.

Esra Karakuş ise çocuğunun komşusu Cengiz Koraltan'dan olduğunu öğrenince sevindi.

FERDİ KARAKUŞ KİMDİR? NERELİDİR?

Ferdi Karakuş, eşinin ortadan kaybolması üzerine Esra Erol'un programına başvurmuştu. Memleketi Aydın Nazilli'dir. Yaşı ve nerede yaşadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Ferdi eşi, Esra'ya şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini de belirtti. Ferdi, tüm bu yaşanan olaylara rağmen eşinden boşanmak istemediğini dile getirdi. Eşinin " Ben Cengiz'i seviyorum" demesine rağmen Ferdi Karakuş," Cengiz Esra'yı tehdit ediyor" demişti.