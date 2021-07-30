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Ferdi Tayfur'un son halini tanıyamayacaksınız! Kızı Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son halini kızı Tuğçe Tayfur paylaştı. Beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya bürünen şarkıcının son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Ferdi Tayfur'un son halini tanıyamayacaksınız! Kızı Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yeni imajıyla kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 

"FERDİ BABA'NIN SELAMI VAR"

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosal medya hesabından babasının yeni imajını paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Ferdi Tayfur'un son halini tanıyamayacaksınız! Kızı Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Instagram'dan babası Ferdş Tayfur'u paylaşan Tuğçe Tayfur paylaşıma, "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum gelirken usta sanatçının son halini görenler Ferdi Tayfur'u tanımakta zorlandı.

Ferdi Tayfur'un son halini tanıyamayacaksınız! Kızı Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

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