Ferdinand Riha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferdinand Riha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferdinand Riha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ferdinand Riha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ferdinand Riha 25 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ferdinand Říha şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ferdinand Riha Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ferdinand Riha'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ferdinand Riha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ferdinand Riha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Ferdinand Riha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ferdinand Riha şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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AC Sparta Praha (2017 - )
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