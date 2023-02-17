Ferdy Druijf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferdy Druijf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferdy Druijf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferdy Druijf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferdy Druijf 12 Şubat 1998 tarihinde Uitgeest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferdy Druijf Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Ferdy Druijf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ferdy Druijf'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ferdy Druijf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferdydruijf/

Ferdy Druijf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferdy Druijf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ferdy Druijf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferdy Druijf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar U21

4 Ocak 2019 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2019 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2019 yılında AZ Alkmaar

14 Ocak 2021 yılında KV Mechelen

31 Ocak 2022 yılında AZ Alkmaar

2 Şubat 2022 yılında Rapid Wien

30 Haziran 2022 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Ferdy Druijf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferdy Druijf şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ferdy Druijf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Uitgeest, AZ Alkmaar (2012-2016)

Hollanda U20 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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