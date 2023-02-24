Ferenc Fodor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Fodor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferenc Fodor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferenc Fodor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferenc Fodor 22 Mart 1991 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferenc Fodor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferenc Fodor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ferenc Fodor'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferenc Fodor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferenc Fodor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferenc Fodor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferenc Fodor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2006 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2007 yılında MTK U17

1 Temmuz 2008 yılında MTK U19

20 Temmuz 2009 yılında Oldham Athletic

1 Ekim 2010 yılında Northwich Vic

1 Aralık 2010 yılında Oldham Athletic

22 Şubat 2011 yılında Pécsi MFC

21 Temmuz 2011 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2012 yılında Pécsi MFC

18 Temmuz 2014 yılında Nyíregyháza

9 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

27 Temmuz 2016 yılında Kisvárda

17 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

2 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

Ferenc Fodor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferenc Fodor şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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