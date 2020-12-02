Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son hız devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda bu akşam Ferencvaros ile Barcelona sezonun 5. grup maçında karşı karşıya gelecek. G Grubunda mücadele eden iki takımın karşılaşması hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Gruptan çıkmayı hali hazırda garantilemiş olan Barcelona, 4 maç sonunda 12 puana ulaştı. Grubun en zayıf takımı Ferencvaros ise 4 maçta 1 puanla yer alıyor. Peki, Ferencvaros - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi G Grubunda yer alan Ferencvaros ve Barcelona, bu akşam sezonun 5. maçında saat 23.00'de sahaya çıkıyor. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, Belaruslu hakem, Aleksei Kulbakov tarafından yönetilecek. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Ferencvaros - Barcelona maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Çarşamba gecesi 23.00'de beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ