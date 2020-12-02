Ferencvaros - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor. G Grubunun zayıf takımı Ferencvaros, Katalan devi Barcelona'yı ağırlayacak. Peki, Ferencvaros - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son hız devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda bu akşam Ferencvaros ile Barcelona sezonun 5. grup maçında karşı karşıya gelecek. G Grubunda mücadele eden iki takımın karşılaşması hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Gruptan çıkmayı hali hazırda garantilemiş olan Barcelona, 4 maç sonunda 12 puana ulaştı. Grubun en zayıf takımı Ferencvaros ise 4 maçta 1 puanla yer alıyor. Peki, Ferencvaros - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi G Grubunda yer alan Ferencvaros ve Barcelona, bu akşam sezonun 5. maçında saat 23.00'de sahaya çıkıyor. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, Belaruslu hakem, Aleksei Kulbakov tarafından yönetilecek. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Ferencvaros - Barcelona maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Çarşamba gecesi 23.00'de beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- İspanya temsilcilerine rakip olduğu son altı resmi maçta galibiyet alamayan Ferencvaros (4B 2M), kulüp tarihinde İspanyol ekiplerini konuk ettiği hiçbir Avrupa kupası maçını kaybetmedi (5G 2B).
- Macaristan takımlarına rakip olduğu beş resmi maçı da kazanan Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ferencvaros'u 5-1 mağlup etmişti.
- Bu sezon oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Barcelona, üst üste 19. turnuva sezonunda da gruptan çıkmayı garantiledi.
- Barcelona, 2002/03'ten (6/6) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı ilk beş grup maçını da kazanmak için sahaya çıkıyor.
- Şampiyonlar Ligi tarihinde oynadığı ilk maçta Grasshopper'ı 3-0 mağlup eden Ferencvaros (Eylül 1995), daha sonraki dokuz karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (3B 6M).