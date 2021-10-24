Ferforje Demir Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ferforje Demir Ustası görev tanımı nedir, Ferforje Demir Ustası ne iş yapar, Ferforje Demir Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ferforje Demir Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ferforje Demir Ustası Tanımı;

Hurda demiri haddehanede işleyerek çeşitli şekil ve motiflerle süsleyipkonut, iş yerleri, oturma grupları ve süs eşyalarında kullanılan malzeme imal eden kişidir.

Ferforje Demir Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ferforje Demir Ustası Maaşları

Ferforje Demir Ustası maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Ferforje Demir Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ferforje Demir Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ferforje Demir Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ferforje Demir Ustası Ne İş Yapar?

Ferforje Demir Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hurda demiri temin etmek,

b) Hurda demiri, haddehanede ocaklarda işleyerek ferforje için kullanılacak lama, kare yahut yuvarlak demir elde etmek,

c) İşlenen demirleri atölyede motif (izleme) makinesine vermek, demirlere şekil izleme yapmak,

d) Müşteri talebine göre ferforje motiflerini demire uygulamak,

e) Topuz şekillerini şah merdanlarda ocaklarda ısıtarak döve döve şekiller, boyutlar vermek,

f) Bu motifleri kalıplarda birbirine eklemek suretiyle elektrik yada argon kaynakla birbirine monte etmek,

g) Bahçe korkulukları, kapılar, sundurmalar, merdiven, balkon korkulukları, verandalar, iç dekorasyonlar, yemek masası, sehpa, sandalye, oturma grupları, ayna çerçevesi, iç dekorasyonlarda kullanılmak üzere ferforjeleri aldığı ölçülere ve motif tercihlerine göre hazırlamak,

h) Hazırlanan bu motifleri sipariş verilen alanlara, yerlere monte etmek,

i) Yerlerine monte edilen ferforjeleri önce siyah boya vurarak eskitme bakır, yaldız renklerde fırça ile boyamak,üzerlerine şekilli motif ve nakışlarla göz alıcı hale getirmek,

j) Boya işi biten ferforjeye vernikle parlatma ve koruma yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ferforje Demir Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Ferforje Demir Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ferforje Demir Ustası mesleğinin meslek kodu 7214.17 olarak belirlenmiştir



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