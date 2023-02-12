Fergus Owens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fergus Owens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fergus Owens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fergus Owens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fergus Owens 12 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fergus Owens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fergus Owens, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fergus Owens'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fergus Owens Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fergus Owens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fergus Owens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fergus Owens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hamilton A. Re.

9 Temmuz 2021 yılında Clydebank FC

5 Eylül 2021 yılında Hamilton A. Re.

12 Kasım 2021 yılında Bo'ness Ath.

1 Ocak 2022 yılında Hamilton A. Re.

26 Ocak 2022 yılında Blackburn Utd

31 Mayıs 2022 yılında Hamilton A. Re.

1 Temmuz 2022 yılında Hamilton Acad.

Fergus Owens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fergus Owens şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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