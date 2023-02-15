Ferhad Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhad Ayaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ferhad Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ferhad Ayaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ferhad Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhad Ayaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferhad Ayaz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhad Ayaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhad Ayaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhad Ayaz 10 Ekim 1994 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhad Ayaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Ferhad Ayaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ferhad Ayaz'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferhad Ayazboyu ve yaşı kaç

Ferhad Ayaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ferhad Ayaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ferhad Ayaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhad Ayaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2012 yılında Degerfors

7 Ocak 2015 yılında Gaziantepspor

8 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2016 yılında Örebro SK

28 Ocak 2018 yılında Dalkurd

26 Temmuz 2019 yılında Degerfors

29 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

3 Ağu 2022 yılında Brage

Ferhad Ayaz kimdir

Ferhad Ayaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhad Ayaz şuan IK Brage takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karlslunds IF HFK, IFK Kristinehamn, Degerfors IF (-2012)

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Ferhad Ayaz nereli

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