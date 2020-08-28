Ferhan Şensoy'un kitabında şok eden ifadeler!

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un "Elveda SSK" adlı romanı sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. 2005 yılında yazılan kitapta Şükrü isimli roman karakterinin, bir kediye tecavüz etmeyi düşündüğü bölüm sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerinin ardından bazı yazarların tecavüz, taciz gibi konuları işlediği kitaplarda yeniden gündeme geldi. Son olarak sanatçı Ferhan Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan "Elveda SSK" adlı romanından bir bölümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Kitabın söz konusu sayfasını paylaşan sosyal medya kullanıcılarından bazıları ifadeleri 'korkunç' olarak nitelendirirken, bazıları ise bir kitabın tek bir sayfa ile yargılanamayacağını ve 'karakterin düşüncesinin yazarın düşüncesi olamayacağını' ifade etti.

Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla eleştirilere verdiği yanıtta şunları söylemişti;

"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."

FERHAN ŞENSOY'UN TEPKİ ÇEKEN "ELVEDA SSK" KİTABINDAKİ O BÖLÜM

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

26 Şubat 1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni; babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba Belediye Başkanıdır.

İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı.

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.

1976'da ilk televizyon skeçlerini yazdı, bu skeçlerde bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı. 1978'de, yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı, oyuncu olarak katıldığı diğer televizyon dizileri de yayından kaldırıldı; 1979'de Sizin Dershane dizisini hazırladı.

2005 yılında sayıları 15'i bulan kitaplarının ilki olan Kazancı Yokuşu 1977 yılında yayımlanan Şensoy, 1980 yılında Ortaoyuncular'ı kurdu. Bugüne dek 50'yi aşkın oyunun oynandığı Ortaoyuncular bünyesinde Nöbetçi Oyuncular adlı bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulunan Şensoy, 1989 yılında Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin Ortaoyuncuları Kavuğunu devraldı. 1990'da Küçük Sahne'ye taşınan Ortaoyuncular, 1989'da Şensoy'un tarihi SES tiyatrosunu onartmasından sonra SES-1885 tiyatrosuna taşındı.

1977'de ilk filmi Kızını Dövmeyen Dizini Döver'i çekti. 1986'da Parasız Yaşamak Pahalı oyununu film senaryosu olarak yeniden yazdı ve yönetmen olarak filmi çekti; Bir Bilen filminin senaryosunu yazdı, filmde oynadı ve yönetti. 1990'da Sezen Aksu ile Büyük Yalnızlık filminde oynadı.

1987'de yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, gerici kesimin tepkisi ile karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı; Şensoy 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik gösterisi 2004'te 1530. gösterime ulaştı.

Ferhan Şensoy, 1980'de oyuncu Derya Baykal ile evlendi, 1989'da kızı Müjgan Ferhan, 1990'da Neriman Derya doğdu; evlilikleri 2004 yılında sona erdi.

Oyunları Ve Filmleri

Fername 2007-...(sürüyor)

Kötü Çocuk - 2007-...(sürüyor) Ali Çatalbaş.

Aşkımızın Son Durağı 2006-...(sürüyor)

Kiralık Oyun 2005-..(sürüyor)

Uzun Donlu Kişot 2004-2005

Beni Ben mi Delirttim? 2003-...(sürüyor)

Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003

Kahraman Osman 2002-2003

Kökü Bitti Zıkkım Zulada 2001-2002

Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 2001-2002

Fişne Pahçesu 2000-2002

Şu An Mutfaktayım 1999-2000

Parasız Yaşamak Pahalı 1999-2000

Çok Tuhaf Soruşturma 1998-2000

Haldun Taner Kabare - 1997-1998, Haldun Taner

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996, Anca Visdei

Felek Bir Gün Salakken 1995-... (Sürüyor)

Üç Kurşunluk Opera 1995-1996

Şu Gogol Delisi 1994-1996

Kırkambar Gece Tiyatrosu 1994

Seyircili Seyir Defteri 1994-1995

Köhne Bizans Operası 1993

Parasız Yaşamak Pahalı 1993

Güle Güle Godot 1992-1993

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz

Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami

Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991

Soyut Padişah 1989-1990

Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı

Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986-Karl Valentin, Ferhan Şensoy

Muzır Müzikal 1986

Eşek Arıları 1986 - Aristophanes

Hayrola Karyola 1985-1986

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1984

Kiralık Oyun 1983

Eski Moda Komedya 1983- Aleksiev Arbuzov

Anna'nın 7 Günahı 1983-1984-Bertolt Brecht

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981 - 1983

İstanbul'u Satıyorum 1980-1985

Şahları da Vururlar 1980-1985

Şans Kapıyı Kırınca - Kuddusi Yurdum (2005)

Pardon - İbrahim (2005)

KöşeDönücü - Köşedönücü (1988)