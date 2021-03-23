Ferhan Tetik kimdir? Yalova'da kaybolan Ferhan Tetik bulundu mu? Ferhan Tetik Müge Anlı olayı nedir?

Oğlu ve eşini bırakarak Hülya Hanım ile nikah kıyarak Yalova Çiftlikköy'de yaşamaya başlayan Ferhan Tetik 6 gün önce şüpheli şekilde kayboldu. Yalova'dan iş görüşmesi için Gemlik'e gideceğini söyleyerek evden çıktığı iddia edilen Tetik'e ne oldu?

FERHAN TETİK KİMDİR?

52 yaşındaki Ferhan Tetik, 2 çocuk babasıdır. Tır sürücüsü Tetik doğum gününde kayboldu. Ferhan Tetik'in ilk evliliğinden olan oğlu programa katılarak, babasının kaybında üvey annesinden şüphelendiklerini söyledi.

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FERHAN TETİK MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?

Ferhan Tetik ile eşi Hülya Tetik arasında kaybolmadan önceki gece, büyük bir tartışma yaşandığını iddia edildi. Fatih Tetik, babasının evden çıktığını gören herhangi bir kişinin olmadığını belirtti. Kaynak: Ferhan Tetik’le ilgili korkunç şüphe! Müge Anlı canlı yayında eşine seslendi: Sen kocanı aramıyorsan...

YALOVA'DA FERHAN TETİK BULUNDU MU?

Canlı yayına bağlanan Hülya Hanım, eşiyle arasının hep güzel olduğunu kesinlikle tartışma olmadığını söyledi. Öte yandan Hülya Hanım'ın eşi kaybolduktan sonra eşyalarını annesinin evine bıraktığı ortaya çıktı. Ferhan Tetik'i arama çalışmaları sürüyor.