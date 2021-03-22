Ferhan Tetik’le ilgili korkunç şüphe! Müge Anlı canlı yayında eşine seslendi: Sen kocanı aramıyorsan...

TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Ferhan Tetik, iddiaya göre Yalova'dan Gemlik'e iş için gidecekti ancak ortadan kayboldu. 52 yaşındaki Ferhan Tetik'in oğlu Müge Anlı'ya çıkarak babasının bulunmasını istedi. 2 evlilik yapan Ferhan Tetik'in son zamanlarda maddi zorluklar çektiği ve zaman zaman yakınındakilere intihar etmeyi düşündüğünü söylediği öne sürüldü.

Oğlu Fatih Tetik, 18 Mart günü sabah saatlerinde şüpheli şekilde ortadan kaybolan babasının kaybıyla ilgili ikinci eşinden şüphelendiklerini belirtti.

Fatih Tetik, babasının Hülya Hanım uğruna kendilerini terk ettiğini söyledi.

Öte yandan Ferhan Tetik ile eşi Hülya Tetik arasında kaybolmadan önceki gece, büyük bir tartışma yaşandığını iddia edildi. Fatih Tetik, babasının evden çıktığını gören herhangi bir kişinin olmadığını belirtti.

Müge Anlı, yayına bağlanıp bildiklerini anlatmayan Hülya Hanım'a seslenerek çağrıda bulundu. Anlı, "Sen kocanı aramıyorsan benim de aklıma şüphe düşer. Yüzünü görsem kocanı arayıp aramadığını anlarım. O çocuktan önce senin burada olman gerekir…" diye çıkıştı.