Ferhat Abdi Şahin kimdir? Nerelidir? Mazlum Kobani gerçek adı nedir?

Serat Abdi Şahin kimdir? Nerelidir? Mazlum Kobani gerçek adı nedir? soruları Donald Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği gündem yaratan mektupta adı geçmesiyle birlikte herkes tarafından merakla araştırılıyor. Son gelişme olarak Başkan Erdoğan Mazlum Kobani'nin hakkında tüm merak edilenler...

FERHAT ABDİ ŞAHİN KİMDİR? NERELİDİR? MAZLUM KOCANİ GERÇEK ADI NEDİR?

Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği gündem yaratan mektupta da isminin geçmesiyle, kim olduğu daha çok konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kobani'nin Adalet Bakanlığı aracılığı ile ABD'den tesliminin isteneceğini duyurdu.

Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan örgüt lideri, PKK'nın üst düzey liderlerinden biri. 1967 doğumlu olan Şahin, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1990 senesinde örgüte katılmış bir isim.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye karargahında idari işler sorumlusu olarak başlayan Şahin, 1996'da örgütün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sorumlusu, 1997 ile 2003 yılları arasında da Avrupa sorumlularından biri oldu. 2003 yılında Mahmur Kampına dönen Şahin burada bir sene faaliyet gösterdi ve sonrasında Suriye rejimi tarafından beş kez hapse atıldı. 2009 yılına kadar zamanının önemli bir bölümü hapishanede geçen Şahin, takip eden üç yıl süresince PKK'nın bir diğer operasyonel kolu olan Halk Savunma Güçleri'nden (HPG) sorumlu oldu.

ABD ile görüşüp ittifakı sağlayan isim oldu

Suriye iç savaşının başlaması ile bölgeye geçen Şahin burada Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı (IŞİD) ittifak kurulması çalışmalarında önemli rol oynadı ve YPG temsilcisi olarak İranlılar ve Amerikalılar ile görüşmeleri yürüttü. 2014'te ABD ile ittifak kurulmasını sağlayan Şahin, o tarihten itibaren Washington'ın gerektiğinde bölgede ilk temas kurduğu kişilerden biri haline geldi.

2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'taki Sincar Dağları ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kobani'deki Karaçok Dağı'nda PKK hedeflerini bombaladıktan sonra ABD Özel Harekat subaylarının ekibi bölgeyi ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bu inceleme ekibinde Şahin de yer aldı.

SDG ile emrinde on binlerce örgüt elemanı olan Şahin, ABD'den aldığı mühimmat ve teçhizat desteği ile bölgede ciddi güç elde etti.

Türkiye "General Mazlum" şeklinde anılmasına karşı çıkıyor

2018'de ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Robert Manning, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında "IŞİD'den kurtarılan bölgelerde general Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanması ve Şahin'den 'General Mazlum' şeklinde bahsedilmesi Ankara ile Washington arasında gerginliğe yol açtı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy "Pentagon sözcüsü Afrin açıklamasıyla saçmalamış" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak 2019 yılına gelindiğinde Şahin Barış Pınarı Harekatı sırasında SDG'nin liderliğini üstlendi.

Esad rejimi ile görüşmeleri de o yürütüyor

ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından başlayan TSK operasyonu sonrasında Esad rejimi ile birlikte çalışmaya açık olduğunu duyuran Şahin, gelecekte içerisinde 'Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu olacak bir model için işbirliği yapmaya yanaşacağını belirtiyor.

Esad ile sağlanan uzlaşı sonrası SDG Menbiç ve Kobani'ye Rusya destekli Esad güçlerinin girmesine direnç göstermedi.

Türkiye başına ödül koydu

Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler listesi" kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alan Şahin'in başında 4 milyon lira para ödülü bulunuyor.

SDG'nin önemli bir gücünü oluşturan YPG, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Suriye kolu olarak biliniyor.

MAZLUM KOBANİ TWITTER HESABI MAVİ TİK OLDU

Sosyal paylaşım platformu Twitter, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile onayladı.

'Mavi onay rozeti' olarak da bilinen mavi tik, kullanıcının kontrolündeki hesabın onaylanmış olduğu anlamına geliyor ve hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlıyor.

Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan örgüt lideri, PKK'nın üst düzey liderlerinden biri.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında yaptığı konuşmada Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Kobani için "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım"

ERDOĞAN, MAZLUM KOBANİ'NİN TESLİM EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, Mazlum kod adlı teröristi isteyecekler. ABD'nin vermesi lazım bize. Trump'ın mektubuna Mazlum'un mektubunu iliştirmesini kınıyorum. 13 Kasım'da ABD'ye giderken Trump'a mektubu da götüreceğim" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde TRT ortak yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Türkiye'nin bölgede belirleyici güç olmasının ilk defa ispatının vücut eylediğini söyledi.