Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Ömür Gedik neden evi terk etti?

Ayrılık ve aşk şarkılarının sesi Ferhat Göçer ile hayvan hakları aktivisti olarak tanıdığımız Ömür Gedik, magazinde devam eden en uzun ilişkilerden biriydi. Uzun süren ilişkileri sonrası evlenmeleri beklenen çift, hayranlarını şaşırttı ve ayrıldılar.

ÖMÜR GEDİK VE FERHAT GÖÇER NEDEN AYRILDI?

Magazin dünyasının en uzun ilişkilerinden sayılan Ömür Gedik ve Ferhat Göçer çiftinden kötü haber geldi. 11 yıldır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. Ömür Gedik, sevgilisi Ferhat Göçer'le yaşadığı evden ayrılarak kendi evine geri göndü. uzun süredir birlikte olan çiftin gelecek yaz nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

ÖMÜR GEDİK KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden 1992'de mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun müzik klübünde aktif olarak çalıştı. Bölümün seçmeli olarak verdiği sinema derslerine katıldı. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen creative writing derslerinde beş dönem boyunca hikaye ve senaryo yazımı üzerinde çalışmalar yaptı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004′te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8′de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005′ten itibarenKanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.

FERHAT GÖÇER KİMDİR? ESKİ EŞİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR?

1970 yılında Şanlıurfa'nın bir ilçesi olan Birecik'te doğan Ferhat Göçer, ailesinin işleri gereği çocukluğunu İzmit'te geçirdi. 1985 yılında İzmit Lisesi'nden mezun olan Ferhat Göçer, Üniversite eğitimi ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.

Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık olarak 2 yıl sözleşmeli olarak çalışan Ferhat Göçer, doktor olarak mecburi hizmetini yapmak için Şanlıurfa'ya gitti. Zorunlu hizmetini bitirip İstanbul'a dönen Göçer, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yaparken aynı zamanda müzik kariyerine de devam etti. Müzik kariyeri ve tıp doktorluğunu aynı anda yürütmekte zorluk çeken ünlü sanatçı, aktif olarak doktorluk mesleğini yapmayı bırakmıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Türkiye’nin tek şahsa özel senfoni orkestrası olan Metropol Senfoni Orkestrası'nı kuran ve konserler veren sanatçının kendi adını taşıyan ilk albümünü 2005 yılında yayınlandı. 2007 yılında ikinci albümü olan 'Yolun Açık Olsun' ile ödül kazanan ve popülaritesini arttıran Ferhat Göçer, ‘Anadolu Aryaları’ adlı projesi ile İstanbul'dan Diyarbakır'a, Gaziantep’ten İzmir’e uzanan konserler gerçekleştirdi.

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 23 yaşındayken, 1993 yılında meslektaşı Doktor Berna Hocaoğlu ile yaptı, Ferhat Göçer'in bu evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü ve 1998'de bitti. Ünlü sanatçının bu evliliğinden 1997 yılında "Yağmur" adını verdikleri bir kızı bulunuyor. İkinci evliliğini de yine kendi gibi doktor olan Meltem Hanım'la 1998'de yapan Ferhat Göçer, üçüncü evliliğini ise Ayla Göksel ile 2001 yılında gerçekleştirdi. Ayla Göksel ile 7 yıl evli kalan ve 2008'de boşanan Göçer'in Can adını verdikleri 2006 doğumlu bir de oğlu bulunuyor. Ünlü sanatçı şimdilerde ise Ömür Gedik'le birlikte.