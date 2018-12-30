Ferhat Göçer'in yeni yıl şarkısı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Ferhat Göçer tüm dünyada yeni yıl şarkısı olarak bilinen 'Jungle all the way' isimli İngilizce parçanın üzerine Türkçe söz yazdı.

Göçer yeniden düzenlediği şarkıyı Twitter'dan paylaştı.

Göçer'in paylaştığı videoda, “Bizde Noel Baba yok, Müslüm Baba var; o da bacadan değil, damardan girer" sözleri dikkat çekti.

Ferhat Göçer 2018 yılının son günlerinde kızıyla yaşadığı polemikli göndeme gelmişti.

NELER OLMUŞTU?

Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında babasına sitem etmişti. Yağmur Göçer, "Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti. Ardından şarkıcı, konuyla ilgili basın toplantısı yapacağını dile getirmiş ancak sonradan iptal etmişti.



