Ferhat Gündoğdu kimdir? | Ferhat Gündoğdu MHK üyeliğine mi getirildi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiği ifade edilirken Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin ifadelere de yer verildi. Bu kapsamda Ferhat Gündoğdu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ferhat Gündoğdu MHK üyeliğine mi getirildi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.

Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

FERHAT GÜNDOĞDU MHK ÜYELİĞİNE Mİ GETİRİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."