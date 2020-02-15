Ferhat ile Şirin aşıklar festivali Amasya’da yapıldı

Amasya Şehzadeler gezi yolunda 1'incisi düzenlenen Ferhat ile Şirin aşıklar festivalinin konuklar Safiye Soyman ve Faik Öztürk Amasyalılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı konuşmada," Bu bir başlangıç. Bakın ileride neler göreceğiz, hep beraber eğleneceğiz. Hep beraber güleceğiz. Hep beraber oynayacağız. İnşallah bugün de söyledim. Dedim ki, Amasya'nın adı kurtuluştan kuruluşa bir şehirdir. Eğer Gazi Paşa yıl 1919 Haziran Amasya'ya teşfik etmeseydi, o gün de benim, sizin dedeleriniz Gazi Paşa'ya Amasya emrinde paşam demeselerdi, vallahide billahide ne cami cemaati olurdu, ne yolda gezen olurdu. Esaret altında maazallah bir ülke olurduk. Cumhuriyetin meşalesi bu şehirde yanmıştır. Ben her zaman söylüyorum, Amasyalı olmaktan onur duyuyorum. Amasyalı olmaktan gurur duyuyorum. Teyfik efendiniz torunu olmaktan, o büyüklerimiz torunları olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın konuşmasının ardından sahnede Safiye Soyman ve Faik Öztürk yer aldılar ve esprileriyle söyledikleri şarkılarla Amasyalılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Kaynak: İHA