Ferhat Oztasdelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Oztasdelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhat Oztasdelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhat Oztasdelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhat Oztasdelen 5 Aralık 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ferhat Öztaşdelen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhat Oztasdelen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferhat Oztasdelen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ferhat Oztasdelen'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ferhat Oztasdelen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferhat.oztasdelen/

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Ferhat Oztasdelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhat Oztasdelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ferhat Oztasdelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhat Oztasdelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2021 yılında Aydın BB

6 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

3 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Kuşadasıspor

Ferhat Oztasdelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhat Oztasdelen şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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