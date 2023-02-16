Ferhat Polat Meric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Polat Meric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhat Polat Meric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhat Polat Meric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhat Polat Meric 14 Temmuz 2003 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ferhat Polat Meriç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhat Polat Meric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferhat Polat Meric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ferhat Polat Meric'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ferhat Polat Meric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferhattmeriic/

Ferhat Polat Meric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhat Polat Meric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ferhat Polat Meric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhat Polat Meric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2018 yılında Alanyaspor Alt

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Haziran 2021 yılında Maltepespor

1 Eylül 2021 yılında Edirnespor

Ferhat Polat Meric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhat Polat Meric şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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