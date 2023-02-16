Ferhat Senses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Senses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhat Senses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhat Senses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhat Senses 17 Şubat 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ferhat Şenses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhat Senses Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferhat Senses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 22 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ferhat Senses'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferhat Senses Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferhatsenses7/

Ferhat Senses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhat Senses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ferhat Senses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhat Senses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2018 yılında Atlas Spor

27 Nisan 2021 yılında Yeniköyspor

22 Ekim 2021 yılında Bulvarspor

Ferhat Senses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhat Senses şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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