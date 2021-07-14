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Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların tatil yolculuğu başladı. Karayolundaki yoğunluğun yanı sıra Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde de kendini gösterdi. Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine feribotlarla geçişlerin başlamasıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğunluk oluştu.

ARAÇLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

İlçede, gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu yaşanırken Bandırma ve Erdek ilçeleri arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak Yenikapı-Bandırma hattına ek seferler konuldu.

Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bugün İstanbul-Yenikapı'dan Bandırma'ya yapılacak 7, Bandırma'dan İstanbul'a yapılacak 6 seferde 1200 araç, 8 bin yolcu taşınması bekleniyor. Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

POLİS EKİPLERİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün başlayıp 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe kadar uygulanacak ek seferlerle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 37 Hızlı Feribot ve Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bandırma arasında yolcu ve araç taşıyacak. Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimlerini sürdürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Feribot seferlerinde bayram yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

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