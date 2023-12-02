Feribotta hareketli dakikalar! Erkek arkadaşına sinirlenen kadın kendini suya attı!

Dehşete düşüren olay Elazığ-Pertek arasında Keban Baraj Gölünde sefer yapan feribotta meydana geldi.

İddiaya göre, feribota yolcu olarak binen iki arkadaş arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası kadın, feribotun korkuluklarına çıkarak kendini bir anda suya attı.

Gemidekiler seferber oldu

Olayı gören yolcu ve personeller kadını kurtarmak için seferber oldu. Personel suya can simidi atarak kadını kurtardı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.