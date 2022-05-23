Feribotta korkutan yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Filipinler’in başkenti Manila’da korkutan bir yangın meydana geldi. Quezon şehri açıklarında yola çıkan feribotun, Quezon şehrindeki Real limanına ulaşmadan yerel saatle 06.00’da yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.

120 YOLCU KURTARILDI

Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, 130 kişiden fazla kişinin bulunduğu feribotta çıkan yangın nedeniyle 2’si erkek 5’i kadın olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Sahil Güvenlik ayrıca açıklamasında feribottaki 120 yolcunun kurtarıldığını açıkladı.

YANGIN MAKİNE DAİRESİNDEN ÇIKTI

Gelen görüntülerde feribotun alevler içinde kaldığı görülürken, yolcuların can yelekleri ile denizden kurtarılmayı bekledikleri anlar kaydedildi. Yetkililerin açıklamalarına göre, yangının ilk belirlemelere göre makine dairesinden çıktığını ifade edildi. Feribottaki yangının kontrol altına alınarak Real'de kıyıya çekildiği bilgilerine ulaşıldı.

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