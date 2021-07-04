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Ferid isminin anlamı nedir, Ferid ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ferid ismi eşi benzeri olmayan anlamındadır. Bu içeriğimizde Ferid isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ferid isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ferid isminin anlamı nedir, Ferid ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ferid isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ferid ismi ne demek, Ferid ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ferid isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ferid İsminin anlamı nedir? TDK Ferid anlamı:

Ferid ismi TDK'da tanımlanmamakta olup halk arasında Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün. – Türk dil kurallarına göre “d/t” olarak kullanılır

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Ferid İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ferid ismi kuranda geçmektedir.

Ferid isminin kökeni:

Ferid ismi fARSÇA/ Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 488 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

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Ferid isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ferid isminin rengi:

Keten

Ferid ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Ferid isminin Harf Analizi Nedir ?

Ferid ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
F : Patron, ön planda
E : İletişim, duygusal karışık
R : Akıllı, lider, sert
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
D : Üstün güçler, güçlü

Ferid isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ferid ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
F : 7
E : 6
R : 21
İ : 12
D : 5
= 51 – Ferid İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

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Ferid isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ferid ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ferid isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
F: 6   E: 5   R: 9   İ: 9   D: 4 = 33
3 +  3 = 6 Kader sayısıdır

Ferid isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

 

 

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