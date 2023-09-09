Feridun Düzağaç, İstanbul ve Bursa’da sevenleri ile buluşacak

Feridun Düzağaç 15 Eylül'de İstanbul'da, 25 Eylül'de de Bursa'da sevenleriyle buluşarak dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Feridun Düzağaç, İstanbul ve Bursa’da sevenleri ile buluşacak

Feridun Düzağaç 15 Eylül'de İstanbul'da, 25 Eylül'de de Bursa'da sevenleriyle buluşarak dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak.

"Düşler Sokağı", "Alev Alev" ve "F.D." gibi şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Feridun Düzağaç 15 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş ve 25 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Feridun Düzağaç'ın 30 yıllık müzik hayatına damgasını vuran şarkılarını seslendireceği konserlerin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Müzik kariyerine Tını Grubu ile başladı

Müzik hayatına ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Tını grubuyla başlayan Feridun Düzağaç, 1996 yılında yayınladığı ilk albümü "Beni Rahatta Dinleyin" adlı çalışmadan sonra 1998'de "Köprüden Önce Son Çıkış" adlı albümü ile hayranlarıyla buluştu. 2001 yılında "Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir" adlı albümünü piyasaya sürdü. Feridun Düzağaç, ilk albümünü yayınladığı 1996 tarihinden bu yana 10'dan fazla albüm çalışmasına imza attı. Sanatçı ürettiği albümlerin yanı sıra çeşitli sinema filmlerinde ve dizilerde de rol aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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