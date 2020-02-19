Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye, İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak"

Esed rejiminin İdlib'de yaptığı saldırılar her geçen daha da sıklaşıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler'de son uyarısını yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Feridun Sinirlioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir"

BMGK'da Esed rejimine çağrı!

TSK'NIN ASKERİ SEVKİYATI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor.

ABD, İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN İDLİB İLE İLGİLİ ÇAĞRI

ABD, İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.