Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur'un annesi Feriştah Uğur yaşamını yitirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur'un annesi Feriştah Uğur yaşamını yitirdi. Uğur'un cenazesi Milas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi
Feriştah Uğur'un cenaze namazı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Uğur ailesinin yakınlarının katılımıyla Ulu Cami'de kılındı.
Namazın ardından Uğur'un cenazesi Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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