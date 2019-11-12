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Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur'un annesi Feriştah Uğur yaşamını yitirdi.

Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur'un annesi Feriştah Uğur yaşamını yitirdi. Uğur'un cenazesi Milas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

Feriştah Uğur'un cenaze namazı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Uğur ailesinin yakınlarının katılımıyla Ulu Cami'de kılındı.

Namazın ardından Uğur'un cenazesi Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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