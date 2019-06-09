Ferizli Muhtarlar Derneği başkanlık seçimi

SAKARYA (AA) - Ferizli Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde, Haluk Onay başkan seçildi.

Derneğin toplantı salonunda düzenlenen kongrede, Abdurrezzak Mahallesi Muhtarı Haluk Onay başkan seçilirken, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Gündoğdu, Ceyhun Keleş, Hasan Çakır ve Muzaffer Çakır'dan oluştu.

Denetleme kuruluna Mustafa Terzi, Mehmet Çirkin, Şaban Akagündüz'ün seçildiği kongrede, Federasyon Üst kurul Delegeliğine ise Haluk Onay, Muzaffer Çakır ve Ahmet Vurmaz getirildi.

Onay, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Muhtar arkadaşlarımızın tek hedefi vardır, bize güvenen, her zaman da yaptığımız çalışmalarda destek veren, sahip çıkan mahalle sakinlerimize günün 24 saatinde hizmet etmektir. Kongremize katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA