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Ferizli Ziraat Odası Başkanı Eren'den ziyaret

SAKARYA (AA) - Ferizli Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rıdvan Eren, Ferizlili Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti. Arslanköylü'yü...

Ferizli Ziraat Odası Başkanı Eren'den ziyaret

SAKARYA (AA) - Ferizli Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rıdvan Eren, Ferizlili Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti.

Arslanköylü'yü makamında ziyaret eden Eren'e, yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanköylü, ziraat odasının yapacağı çalışmalara kaymakamlık olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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