Ferizli'de ev yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bakırlı Mahallesi'nde Mustafa Üstüntaş'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye görevinde bulunan ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince fark edilen yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, evde maddi hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA