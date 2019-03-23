Ferizli'de kahvehanelerde kitap okundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu tarafından kitap okuma farkındalığı oluşturmak için kahvehanelerde kitap okundu.

Okulun öğretmen ve öğrencileri ilçedeki kahvehanelere giderek vatandaşların yanında kitap okudu. Kahvehanede oturan ve oyun oynayan vatandaşlar ise meşguliyetlerini bırakıp, kitap okuyarak öğrencilere eşlik etti.

Vatandaşlar ve kahvehane esnafı ise uygulamadan memnun olduklarını ve etkinliğin fayda sağladığını belirtti.





Kaynak: AA