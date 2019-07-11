Ferizli'de yaz dönemi Kur'an kurslarına ilgi

SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları Ferizli ilçesinde ilgi görüyor.

Okulların tatil olmasıyla Ferizli ilçesindeki Sönmez Işık Camisi'nde açılan kursa gelen çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Kurslarda ilmihal bilgisi de edinen çocuklar, sosyal etkinliklerle gönüllerince eğleniyor.

Ferizli İlçe Müftülüğüne vekalet eden Söğütlü İlçe Müftüsü Nedim Özkal, yaptığı açıklamada, Sönmez Işık Camisi'nin yaz-kış öğrencilerin ilgi gösterdiği bir cami olduğunu söyledi.

Cami imamının kurslarda sadece çocuklara Kur'an okumayı öğretmediğini dile getiren Özkal, "Kendi imkanları ve cemaatimizin büyük katkılarıyla cemaatin sohbet edeceği kameriye yaptırması, çocuklar için basket ve voleybol sahaları yaptırması, öğrencilerimize ders aralarında mutlaka bir şeyler ikram etmesi, her zaman örnek alınacak bir davranıştır. Hocamızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını bekliyorum." diye konuştu.

Kendilerine her zaman destek olan cemaat ve esnafa teşekkür eden cami imamı Ali Elmacı da "Eksiğimizi ve yapmayı düşündüğümüzü söyleyince hemen bir arkadaşımız, 'Ben yaptırıyorum.' diyor ve sabah ekiple çalışmalara başlıyoruz. Çocuklarımızın topluma hayırlı bir evlat olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bize destek olan İl ve İlçe Müftülüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA