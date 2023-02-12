Ferland Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferland Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferland Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferland Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferland Mendy 8 Haziran 1995 tarihinde Meulan-en-Yvelines şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ferland Sinna Mendy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferland Mendy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Ferland Mendy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ferland Mendy'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ferland Mendy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ferland_mendy

http://www.instagram.com/ferland_mendy/

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Ferland Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ferland Mendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ferland Mendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferland Mendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Mantois

1 Temmuz 2013 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2015 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2017 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2019 yılında Real

Ferland Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferland Mendy şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ferland Mendy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ecquevilly EFC (2002-2004), FC Paris Saint-Germain (2004-2012), FC Mantois 78 (2012-2013)

Fransa takımında 21 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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