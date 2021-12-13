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Ferma ne demek, TDK'ya göre Ferma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ferma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ferma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ferma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ferma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ferma ne demek, TDK'ya göre Ferma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferma ne demek? Ferma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferma kelimesi. Peki ferma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferma nedir, ferma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FERMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ferma kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ferma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi

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