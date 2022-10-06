Ferman Akgül'den yıllar sonra gelen Eurovision açıklaması: Birincilik hakkımızdı, hakkımızı yediler

Manga grubu Kıbrıs’taki Les Müzik Festivali’nde konser verdi. Grup, Eurovision şarkıları olan “We Could Be The Same”i söyledi. Yarışma hakkında yıllar sonra açıklama yapan Solist Ferman Akgül, “2010’da Eurovision’da ikinci olduk, hakkımız ciddi yendi. Biz Türkiye’ye birinciliği getirmek için gittik ama olsun, bugün sizlerin birincisiyiz. İyi ki varsınız Kıbrıs, sizi seviyoruz” ifadesinde bulundu.

DÜNDEN BU GÜNE TÜRKİYE'NİN EUROVİSİON GEÇMİŞİ

Eurovision Şarkı Yarışması 66 yıldır yapılıyor. Türkiye ise yarışmaya ilk kez 1975 yılında katıldı. Yıllar içerisinde yarışmaya bir çok ünlü isim katılarak ülkemizi temsil etti. İşte Türkiye’nin Eurovision geçmişi...

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1975, Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika

Seninle bir dakika şarkısı ile Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi olan Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. olmuştu.

1980, Ajda Pekkan - Petrol

1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda-Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşmişti. Türkiye’nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.

1988, Mazhar-Fuat-Özkan – Sufi

Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaşmıştı. MFÖ ise 15. sırada yarışmayı tamamlamıştı.

1990, Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim

5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kayahan 17. olmuştu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.

1997, Şebnem Paker - Dinle

Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile kazandı.

2000, Pınar Ayhan - Yorgunum Anla

Türkiye ilk defa yarışmaya yarı İngilizce bir şarkıyla katılarak 10. oldu.

2003, Sertab Erener – Everyway That I Can

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı ise "Everyway That I Can" olmuştu.

2004, Athena - For Real

Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.

2007, Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.’lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi – Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmayı 7. olarak tamamladı.

2009, Hadise – Düm Tek Tek

Yarışmada favoriler arasında gösterilen Hadise ise yarışmayı 4. olarak tamamladı.

2010, MaNga - We Could Be The Same

Manga grubu ise Sertab Erener'in ardından Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ederek yarışmayı 2. olarak tamamladı.

2012, Can Bonomo – Love Me Back

Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla temsil etmiş 112 puan alarak 7.olmuştu.