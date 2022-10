Ferman Akgül'den yıllar sonra gelen Eurovision açıklaması: Birincilik hakkımızdı, hakkımızı yediler Manga grubu Kıbrıs'ta Les müzik festivali'nde konser verdi. Konserde Eurovision şarkısı olan "We Could Be The Same"i seslendiren solist Ferman Akgül, yarışmadaki dereceleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.