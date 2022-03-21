Fermantasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fermantasyon Teknikeri görev tanımı nedir, Fermantasyon Teknikeri ne iş yapar, Fermantasyon Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fermantasyon Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fermantasyon Teknikeri Tanımı;

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Fermantasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Fermantasyon Teknikeri Maaşları

Fermantasyon Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fermantasyon Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fermantasyon Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.04

Meslek Adı :

Fermantasyon Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çeşitli tarımsal ürünlerden mayalandırma yoluyla sirke, alkollü içki, turşu, boza gibi gıda maddelerinin elde edilmesi için çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fermantasyon Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mayalandırılacak tahıl veya meyvelerin kalitesini kontrol etmek,

b) Meyve veya tahılın filizlendirilmesi, karıştırılması, preslenmesi ve mayalandırılması işlemlerini gıda mühendisinin kontrolünde yapılmasını sağlamak,

c) Elde edilen ürünün asit derecesini ve kalitesini kontrol etmek,

d) Ürünün pazarlanmasında görev almak,

e) Hijyen (sağlık kuralları) ve sanitasyon (halk sağlığını koruma tedbirleri) sağlanmasında yardımcı olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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