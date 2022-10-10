Fermente Ürün Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fermente Ürün Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Fermente Ürün Üretim Operatörü ne iş yapar, Fermente Ürün Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fermente Ürün Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fermente Ürün Üretim Operatörü Tanımı;

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Fermente Ürün Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fermente Ürün Üretim Operatörü Maaşları

Fermente Ürün Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Fermente Ürün Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fermente Ürün Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.71

Meslek Adı :

Fermente Ürün Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG ve çevreye ilişkin önlemleri uygulayarak, kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği çerçevesinde iş organizasyonu ve üretim öncesi hazırlık yapan, meyve, sebze ve tahıllarda fermantasyon işlemlerini yürüten, paketleme, ambalajlama ve etiketleme yapan, kullandığı makine ve ekipmanın periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fermente Ürün Üretim Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak,

b)Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek,

c) Üretim öncesi hazırlık yapmak,

ç) Fermantasyon öncesi işlemleri yapmak,

d) Fermantasyonu gerçekleştirmek,

e) Fermantasyon sonrası işlemleri yapmak,

f) Ambalajlama ve etiketleme yapmak

g) Makine ve ekipmanın periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak

ğ) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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