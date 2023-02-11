Fermin Antonini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fermin Antonini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fermin Antonini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fermin Antonini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fermin Antonini 2 Temmuz 1997 tarihinde General Villegas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fermin Antonini Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fermin Antonini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 11 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Fermin Antonini'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fermin Antonini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fermin Antonini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fermin Antonini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fermin Antonini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Sarmiento II

20 Ocak 2022 yılında Club Flandria

9 Haziran 2022 yılında CA Sarmiento II

11 Haziran 2022 yılında CD Riestra

Fermin Antonini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fermin Antonini şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.