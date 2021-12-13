Fermuar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Fermuar İmal İşçisi görev tanımı nedir, Fermuar İmal İşçisi ne iş yapar, Fermuar İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fermuar İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fermuar İmal İşçisi Tanımı;

Fermuar imalinde gereken el ve makine işlerinden birini veya birkaçını yapan kişidir

Fermuar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Fermuar İmal İşçisi Maaşları

Fermuar İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Fermuar İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fermuar İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fermuar İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Fermuar İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Fermuar İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fermuar dişlerini istenilen şekil ve ölçülerde bir makinede imal etmek,

b) İmal edilen dişleri şeritlere takmak ve eşleştirmek,

c) Şerit haline gelmiş fermuarları istenilen boylarda kesmek,

d) Fermuarların alt ve üst stop kısımlarını makine ile çakmak,

e) İmal edilen fermuarları bir makinede ütüleyip, cins ve ölçülerine göre tasnif etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fermuar İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Fermuar İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fermuar İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8159.16 olarak belirlenmiştir

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