Fernand Goure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernand Goure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernand Goure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernand Goure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernand Goure 12 Nisan 2002 tarihinde Yamoussoukro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Fernand Gouré Bi Irié şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernand Goure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Planet Foot yapmaktadır. Fernand Goure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fernand Goure'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernand Goure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/fernandgoure0?igshid=195ukrjqv7vpw

http://www.facebook.com/Goure-Bi-Irie-107431967708439/

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Fernand Goure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernand Goure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernand Goure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernand Goure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında M. Netanya U19

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Netanya

7 Ağustos 2021 yılında KVC Westerlo

25 Ağustos 2022 yılında Újpest FC

30 Haziran 2023 yılında KVC Westerlo

Fernand Goure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernand Goure şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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