Fernand Mayembo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernand Mayembo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernand Mayembo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernand Mayembo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernand Mayembo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernand Mayembo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernand Mayembo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernand Mayembo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernand Mayembo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernand Mayembo 9 Ocak 1996 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernand Mayembo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Optimum Football Agency yapmaktadır. Fernand Mayembo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernand Mayembo'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernand Mayembo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandmayembo5/

Fernand Mayemboboyu ve yaşı kaç

Fernand Mayembo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernand Mayembo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernand Mayembo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernand Mayembo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Niort B

1 Temmuz 2016 yılında Chamois Niort

20 Ocak 2017 yılında Grenoble

30 Haziran 2017 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2017 yılında Grenoble

1 Temmuz 2018 yılında AC Le Havre

26 Temmuz 2022 yılında AC Ajaccio

Fernand Mayembo kimdir

Fernand Mayembo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernand Mayembo şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melun FC, CS Brétigny, LB Châteauroux (2013-2015), Chamois Niortais (2015-2016)

Fernand Mayembo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernand Mayembo nereli

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