Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernandinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernandinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernandinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernandinho 11 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Armando dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernandinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Fernandinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fernandinho'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernandinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernandinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernandinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernandinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2017 yılında SE Gama

1 Temmuz 2018 yılında Portimonense

6 Ağustos 2018 yılında Penafiel

30 Haziran 2019 yılında Portimonense

8 Ağustos 2019 yılında CD Fátima

16 Ocak 2020 yılında Condeixa

1 Temmuz 2021 yılında Ethn. Pire

20 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

30 Ağustos 2022 yılında Flamurtari FC

Fernandinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernandinho şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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